۹۵۰ تن انواع محصولات سبزی، صیفی و توتفرنگی نیمه نخست امسال در واحدهای گلخانهای مستقر در شهرکهای کشاورزی آذربایجان غربی تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی آذربایجانغربی گفت: درهمین مدت افزون بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله انواع نهال و بیش از ۸۰۰ هزار عدد انواع نشاء در واحدهای گلخانهای این شهرکها تولید شده است.
نادر رحیمی توسعه کشتهای گلخانهای را یکی از محورهای کشاورزی نوین دانست و افزود: با بهرهگیری از فناوریهای نوین درآبیاری و مدیریت کشت، میزان بهرهوری تولید دراین شهرکها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: بیشترین میزان تولید مربوط به محصولات خیار، گوجهفرنگی، فلفل دلمهای و سبزیهای برگی بوده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای گلخانهای علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب نسبت به کشتهای سنتی، زمینهساز اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و افزایش درآمد سرمایهگذاران هم شده است.