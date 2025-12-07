به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: درهمین مدت افزون بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله انواع نهال و بیش از ۸۰۰ هزار عدد انواع نشاء در واحد‌های گلخانه‌ای این شهرک‌ها تولید شده است.

نادر رحیمی توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را یکی از محور‌های کشاورزی نوین دانست و افزود: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین درآبیاری و مدیریت کشت، میزان بهره‌وری تولید دراین شهرک‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: بیشترین میزان تولید مربوط به محصولات خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و سبزی‌های برگی بوده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: توسعه واحد‌های گلخانه‌ای علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب نسبت به کشت‌های سنتی، زمینه‌ساز اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و افزایش درآمد سرمایه‌گذاران هم شده است.