در پی زلزله حوالی روستای دوقلعه براشک شهر سفیدسنگ فریمان ۳ گروه ارزیاب به سرعت به محل اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت جانی ناشی از این حادثه دریافت نشده است اما ۵ واحد مسکونی روستایی قدیمی و ۷ طویله دام در روستاهای محل وقوع زلزله خسارات جزیی وارد شد.
مهدی ناصری افزود: پس از وقوع زمینلرزه، گروههای ارزیاب به منطقه اعزام شدند و ستاد مدیریت بحران شهرستان فریمان نیز در محل سفیدسنگ تشکیل جلسه داد تا اقدامات لازم را بررسی و هماهنگیهای ضروری را انجام دهد.
وی ادامه داد: اطلاعات تکمیلی درباره این رویداد متعاقباً ارائه خواهد شد.