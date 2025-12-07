یک خانواده دانشجو در دل خوابگاه دانشگاه قم که زیر سقف خانه ساده آنها زندگی همراه با علم و دانش در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، خانه‌ای ۶۰ متری در خوابگاه متأهلی دانشگاه قم برای آنان نه فقط محل زندگی بلکه بزرگ‌ترین کلاس زندگی است؛ جایی که درس، ایمان و خانواده در کنار هم معنا گرفته است.

زوجی که ازدواجشان با قرآن شروع شده و پدر خانواده، دانشجوی دکتری است و در میان پژوهش و پایان‌نامه، خانه کوچک خوابگاه برایش بزرگ‌ترین انگیزه است.

نقطه اوج روایت، چشمان نابینای پدر جوان دانشجو است که با چشم دل در مسیر زندگی و درس و قرآن قدم بر می‌دارد.

روایت این خانواده در خوابگاه دانشگاه قم نشان می‌دهد که خوابگاه تنها یک سقف زندگی نیست بلکه مدرسه اراده است، جایی که یک پدر جوان دانشجو، یک مادر حافظ قرآن و سه دختر پرانرژی، با دل روشن، خانه کوچکشان را به بزرگ‌ترین دانشگاه زندگی تبدیل کرده‌اند.