محمد نوذری استاندار قزوین در این مراسم، با اشاره به شرایط خاص منطقه گفت: امروز باید پای ایران بایستیم؛ دانشجویان باید بمانند و کشور را بسازند.

وی دانشگاه را مظهر تحول و اندیشه دانست و تأکید کرد: امید، باور به خود و روحیه آرمان‌خواهی، نیروی محرکه پیشرفت ایران است.

استاندار اعلام کرد: در دولت چهاردهم، مدرسه و دانشگاه محور تحول هستند و در استان قزوین الزام کرده‌ایم تمامی مدیران کل، مشاور علمی داشته باشند تا علم و تجربه در کنار هم حکمرانی مؤثر ایجاد کنند.

وی افزود: دانشگاه صرفاً ساختمان نیست؛ یک فرهنگ، یک جریان گفتگو و یک مرکز تحول اجتماعی است.

استاندار گفت: قزوین ریشه در دل تاریخ ایران دارد، اما در گردشگری و برخی حوزه‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و باید از ایده‌ها و پژوهش‌های دانشجویان برای حل این چالش‌ها استفاده کرد.