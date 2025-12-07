استاندار قزوین در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
همزمان با روز دانشجو استاندار قزوین هم به میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رفت و به سوالات و دغدغه های آنان پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، استاندار قزوین با حضور در جمع دانشجویان به بیان دیدگاهها و پاسخ به سوالات آنان پرداخت.
محمد نوذری استاندار قزوین در این مراسم، با اشاره به شرایط خاص منطقه گفت: امروز باید پای ایران بایستیم؛ دانشجویان باید بمانند و کشور را بسازند.
وی دانشگاه را مظهر تحول و اندیشه دانست و تأکید کرد: امید، باور به خود و روحیه آرمانخواهی، نیروی محرکه پیشرفت ایران است.
استاندار اعلام کرد: در دولت چهاردهم، مدرسه و دانشگاه محور تحول هستند و در استان قزوین الزام کردهایم تمامی مدیران کل، مشاور علمی داشته باشند تا علم و تجربه در کنار هم حکمرانی مؤثر ایجاد کنند.
وی افزود: دانشگاه صرفاً ساختمان نیست؛ یک فرهنگ، یک جریان گفتگو و یک مرکز تحول اجتماعی است.
استاندار گفت: قزوین ریشه در دل تاریخ ایران دارد، اما در گردشگری و برخی حوزهها با مشکلات جدی روبهرو هستیم و باید از ایدهها و پژوهشهای دانشجویان برای حل این چالشها استفاده کرد.
دانشجویان در این نشست مسائل مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را مطرح کردند و استاندار نیز با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان در آینده کشور، وعده داد که دغدغههای آنان در حوزههای مختلف مورد پیگیری قرار گیرد.
این حضور بهعنوان فرصتی برای گفتوگوی مستقیم میان مسئولان و دانشجویان ارزیابی شد و فضای صمیمی و پرسشگرانهای در دانشگاه ایجاد کرد.