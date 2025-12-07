به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: نخستین گروه از قو‌های مهاجر وارد تالاب سولدوز این شهرستان شدند.

اکبر قائمی افزود: کارشناسان این اداره برای نخستین‌بار در پایش‌های اخیر، دسته‌ای ۱۴قطعه‌ای از قو‌های فریادکش مهاجر را در تالاب دائمی سولدوز مشاهده کردند.

وی ادامه داد: مشاهده این قو‌های فریادکش نشان می‌دهد که روند کوچ این پرندگان آغاز شده است و تالاب سولدوز نخستین تالاب کشور در سال جاری است که حضور قو‌های مهاجر در آن ثبت می‌شود.

قائمی اظهار کرد: این پرندگان در ادامه مسیر مهاجرتی خود از مناطق شمالی به جنوبی، با هدف استراحت و تغذیه وارد تالاب شده‌اند و با سردتر شدن هوا به زیستگاه‌های جنوبی‌تر کوچ خواهند کرد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: فرود قو‌های فریادکش در تالاب سولدوز نوید آن را می‌دهد که این تالاب از وضعیت آبی مطلوب و امنیت زیستگاهی کافی برخوردار است و به همین دلیل توانسته میزبان این گونه حساس باشد.