در این بسته خبری؛رویداد های امروز را در کوتاه ترین زمان مرور می کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله ناحیهای سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در بیجار برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی دهگلان از کشت مکانیزه نخود در سطح ۲۵۰ هکتار از مزارع دیم این شهرستان دهگلان خبر داد.
در مراسمی از عباس جعفر زاده از خیران مدرسه ساز کشور در سقز تجلیل شد.
این خیر نیک اندیش تا کنون ۳۰ مدرسه رادر سراسر کشور تحویل نظام آموزشی داده است.
وی سال ۱۴۰۱ دبستان ۱۰ کلاسه مهر ایران را در سقز ساخت و قصد دارد در اسفند ماه امسال نیز مدرسهای ۹ کلاسه در محله تازه آباد این شهر احداث کند.
۲۰ نفر از ایثارگران مریوانی به همراه خانواده هایشان در قالب طرح فرهنگی ـ معنوی «۱۵ رمضان» به مشهد مقدس اعزام شدند.
این کاروان زیارتی به مدت پنج روز در جوار بارگاه امام رضا (ع) حضور خواهند داشت و از برنامههای فرهنگی و معنوی پیشبینیشده بهرهمند میشوند.