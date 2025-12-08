به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به پیش بینی مراسم اعتکاف دانش آموزی، گفت: بیش از ۳۰۰ مسجد این استان میزبان اعتکاف اختصاصی دانش آموزی در دی ماه خواهد بود.

محمدرضا نظریان همجنین با اشاره به پیش بینی اعتکاف دانش آموزی افزود: این مراسم معنوی و فرهنگی همزمان با ماه رجب ویژه دانش آموزان در سراسر استان اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به اینکه این اقدام با همکاری متولیان امر صورت می‌گیرد، افزود: بیش از ۳۰۰ مسجد این استان میزبان اعتکاف اختصاصی دانش آموزی در دیماه خواهد بود که جز این مراکز، مکانی برای دانش آموزان نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: این اقدام به انجام فعالیت تخصصی برای نوجوانان منجر می‌شود که جذابیت نیز برای دانش آموزان داشته و احساس معنوی در آن همراه با خاطرات شیرین به وجود می‌آورد.

نظریان با بیان اینکه دیماه زمان برگزاری امتحانات مدارس است، تاکید کرد: به منظور تسهیل شرایط و رفع دغدغه دانش آموزان برای حضور در مراسم اعتکاف، امتحانات از ۲۹ آذرماه آغاز می شود و تا ۱۱ دیماه به پایان می رسد.

وی یادآورشد: این اقدام زمینه حضور بدون دغدغه دانش آموزان در مراسم اعتکاف را فراهم کرده و امکان شرکت در این مراسم را خواهند داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با بیان اینکه سال گذشته ۵۳ هزار دانش آموز این استان در مراسم اعتکاف شرکت کرده اند، تاکید کرد: هر سال بر میزان مشارکت و حضور نوجوانان در این مراسم ها افزایش پیدا می‌کند و خاطرات خوبی را به جای می‌گذارد.