نقش مهم شورای حل اختلاف عشایر در حل و فصل اختلافات

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر نقش مهم شورای حل اختلاف عشایر، گفت: ظرفیت عشایر و ریش‌سفیدان باید در همه مناطق برای حل و فصل اختلافات مورد بهره‌برداری قرار گیرد.