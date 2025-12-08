بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز در همایش نقش عشایر بوشهر در تولید، امنیت و توسعه فرهنگ صلح و سازش در دبیرستان دخترانه تنگ ارم دشتستان با بیان اهمیت همدلی ملی، بر جایگاه ویژه عشایر در تقویت امنیت و ترویج صلح اجتماعی تأکید کرد و بهرهگیری از ظرفیت ریشسفیدان و شوراهای حل اختلاف را محور پیشبرد فرهنگ سازش دانست.
وی با بیان اینکه عشایر بخش جدانشدنی نظام جمهوری اسلامی هستند و همواره با کمادعایی و کمهزینه بودن نقش بهسزایی در پیشرفت کشور داشتهاند افزود: در عرصه کشاورزی، دامداری و تولید لبنیات، عشایر سهم چشمگیری دارند و صفا و صمیمیت این قوم برای همگان به اثبات رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه عشایر همواره موجب خیر و برکت بوده و هیچگاه مسألهساز نبودهاند، اظهار کرد: اقوام مختلف فارس، ترک، عرب، عجم و … همگی با حفظ همبستگی، از کیان نظام دفاع و حمایت میکنند و این انسجام، مزیت کلیدی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اهمیت نقش مردم در فرآیند صلح و سازش، تأکید کرد: در سند تحول قضایی و فرامین رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه، همواره به مشارکت مردم تأکید شده است و هرجا که از ظرفیت مردمی و ریشسفیدان استفاده کردیم ۱۰۰ درصد منفعت بردیم.
مهرانگیز با اشاره به تجربه قضایی، گفت: در روند دادگاهها گاهی طرفین رای صادره را نمیپذیرند و پرونده به تجدید نظر یا دیوان عالی کشیده میشود، اما استفاده از ریشسفیدان و اعضای شورای حل اختلاف باعث دستیابی به نتیجه مطلوب و فصل خصومت شده است.
وی با تأکید بر نقش شورای حل اختلاف عشایر، افزود: ظرفیت عشایر و ریشسفیدان باید در همه مناطق برای حل و فصل اختلافات مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با استناد به فرمایشات امام صادق علیهالسلام، بیان کرد: سخن درست، یا حقیقت است، یا اصلاح ذاتالبین و یا دروغ است که تنها در موارد اصلاح ذاتالبین و دفع شر مجاز است.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: هر کس میان دو نفر صلح برقرار کند، به هر قدمش خداوند ثواب یک سال عبادت تقدیر میکند.
مهرانگیز با تأکید بر اهمیت همدلی و تقوا الهی، مهرانگیز وصیتنامه امیرالمؤمنین علیهالسلام به امام حسن علیهالسلام را یادآور شد و گفت: تقوا و چنگ زدن به ریسمان الهی و حفظ اتحاد وظیفه همگان است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز در این همایش با بیان اینکه انقلاب اسلامی سه رکن اساسی رهبری، مردم و ایمان دارد، بر جایگاه بیبدیل مردم و بهویژه عشایر در حفظ دستاوردهای انقلاب، مقابله با تهدیدات و توسعه امنیت ملی تاکید کرد.
سردار حمید خرمدل با اشاره به بنیانهای انقلاب اسلامی، بیان کرد: انقلاب اسلامی سه رکن اصلی رهبری، مردم و ایمان دارد در این میان، مهمترین عنصر، حضور مردم است؛ مردمی که نه تنها انقلاب را به پیروزی رساندند بلکه در تداوم و حفظ آن نیز نقشآفرین بودند.
وی با بیان اینکه اگر همراهی مردم نبود، هیچ طوفان سیاسی یا نظامی آرام نمیگرفت افزود: همین سرمایه عظیم مردمی است که انقلاب را در مقابل تمام تهدیدات بیمه کرده و عامل پایداری نظام بوده است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و فشار دشمنان برای تضعیف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تدابیر مقام معظم رهبری و حضور مردم موجب شد این جنگ به نفع اسلام پایان یابد. مردم ما با ایستادگی و بصیرت، آرزو و نقشههای آمریکا را نقش بر آب کردند و اجازه ندادند دشمنان کوچکترین دستاوردی داشته باشند.
سردار خرمدل با تأکید بر اینکه تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلابها در حضور مردم در همه صحنههاست، گفت: انقلاب ما ظلمستیز و استقلالطلب است و همین روحیه مقاوم، آن را در برابر انواع توطئهها مستحکم ساخته است.
وی حضور مردم را در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رمز پایداری نظام دانست و گفت: هر جا که مردم وارد میدان شدند، بنبستها شکسته شد و دشمن امروز بیشتر از همیشه از حضور مردم واهمه دارد.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به نقش تاریخی عشایر، خاطرنشان کرد: عشایر همواره نماد غیرت، مردانگی و استقلال بودهاند؛ هیچگاه زیر بار ظلم نرفتهاند و در لحظات حساس، همواره در کنار انقلاب و نظام ایستادهاند.
وی افزود: جامعه عشایری با نقش مهم خود در تأمین امنیت، حفظ مرزها، فرهنگسازی و صلحآفرینی، امروز نیز پشتیبان انقلاب و مدافع ارزشهای اسلامی هستند.
سردار خرمدل با تقدیر از نقشآفرینی مسئولان و حضور فعال عشایر و همه مردم استان بوشهر، تأکید کرد: سرمایه اصلی انقلاب، مردم و بهویژه عشایر بوده و خواهد بود؛ چراکه آنها همواره ضامن امنیت ملی و اجتماعی کشور بوده و هستند.