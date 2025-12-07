پخش زنده
امروز: -
سید هامان هاشمی گفت: همانگونه که در سیاستهای مرتبط با دانههای روغنی، خرید دانه داخلی موجب دریافت مجوز واردات متناسب میشود، باید پنبه نیز در همین چارچوب قرار گیرد تا برای کشاورز جذاب باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید هامان هاشمی در میز اقتصاد شبکه خبر که از استودیوی خبر گلستان پخش شد، گفت: سیاست توسعه کشت پنبه در استان گلستان بر مبنای تناوب زراعی صحیح و حفظ بافت و حاصلخیزی خاک طراحی شده است.
او افزود: پنبه در شرایط اقلیمی استان، محصولی کمآببر محسوب میشود و از منظر اشتغالزایی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، استان گلستان از سابقهای طولانی در کشت پنبه برخوردار است و تخصص لازم در میان کشاورزان وجود دارد.
هاشمی ادامه داد: همچنین بخش قابل توجهی از صنایع تبدیلی مرتبط در استان فعال هستند؛ هرچند برخی از کارخانهها در سالهای اخیر تعطیل شدهاند، اما همچنان ظرفیت صنعتی و تجاری قابل اتکایی در استان موجود است.
او افزود: تحقق توسعه پایدار این محصول، نیازمند نگاه جدی وزارتخانه به حوزه پنبه در استان گلستان است. این نگاه جدی مستلزم چند اقدام اساسی است.
هاشمی گفت: تعیین قیمت منصفانه و مبتنی بر ضریبی از قیمت سالانه گندم ضروری است؛ چرا که قیمت فعلی وش، برای کشاورزان توجیهپذیر و انگیزاننده نیست.
او گفت: صنایع مرتبط باید از تسهیلات و حمایتهای لازم برخوردار شوند تا امکان نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و خرید بهموقع محصول را داشته باشند. این موضوع برای احیای برخی کارخانههای تعطیلشده نیز حیاتی است.
هزارجریبی رئیس جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سفر اخیر مقامات به استان گلستان، این موضوعات مورد حمایت قرار گرفت و معاونتهای تخصصی وزارتخانه مطالعات لازم را آغاز کردهاند. امید است با اجرای این سیاستها، زنجیره تولید پنبه تا صنایع تبدیلی در استان گلستان بهصورت یکپارچه و پایدار تقویت شود.
برنامه میز اقتصاد که از استودیوی پخش خبر شبکه گلستان به صورت زنده در شبکه خبر پخش شد با موضوع صنایع تبدیلی حلقه مفقوده توسعه کشاورزی گلستان بود.
در هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۲ برنامه گفتوگو محور به بررسی مهمترین چالشهای استان پرداخته میشود.