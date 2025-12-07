رئیس قوه قضائیه گفت: رویکرد دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی نباید مبتنی بر مچگیری باشد، بلکه رویکرد آنها باید ناظر بر اصلاح باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه افزود: رویکرد دستگاه های نظارتی و حفاظتی نباید مبتنی بر مچگیری باشد، بلکه رویکرد آنها باید ناظر بر اصلاح باشد.

رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان زنجان، در جمع قضات و کارکنان قضائی این استان، با قدردانی از خدمات و زحمات همکاران قضایی، گفت: ما مسئولیت سنگینی در زمینه خدمت به مردم و نظام داریم و باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در جهت خدمتگزاری ببریم.