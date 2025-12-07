نبود پارکینگ راهور، مرکز پزشکی قانونی و بازداشتگاه در جلسه شورای اداری سلطانیه با حضور معاون قوه قضائیه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و حسینی مدیر کل سازمان زندانهای استان زنجان در سفر خود به شهرستان سلطانیه در جلسه شورای اداری سلطانیه حضور یافت.

در این جلسه، مشکلات محلی شهرستان از جمله نبود پارکینگ راهور، نبود مرکز پزشکی قانونی و نبود بازداشتگاه مطرح شد که باعث نارضایتی مردم و مشکلات رفت‌وآمد به مرکز استان شده است.

در پایان این سفر، آقای محمدی از گنبد تاریخی سلطانیه نیز بازدید و بر حفظ و ساماندهی محوطه این اثر تاریخی تأکید کرد.