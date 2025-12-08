پخش زنده
تیم فوتبال زنان خاتون بم در آخرین بازی نیمفصل اول با شکست ۲ بر یک سپاهان اصفهان، قهرمان نیم فصل لیگ برتر و تنها تیم بدون شکست این مسابقات شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم فوتبال زنان فولاد مبارکه سپاهان در دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان، در ورزشگاه «قدس» اصفهان میزبان تیم فوتبال خاتون بم بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود میهمان پایان رسید.
هرچند تیم فوتبال زنان خاتون بم پیش از این با کسب امتیازات کامل، صدرنشینی خود را قطعی کرده بود، اما این دیدار بهعنوان آخرین بازی نیمفصل اول، برای سپاهان و دیگر تیمهای بالانشین جدول، اهمیت زیادی داشت.
سپاهان با هدایت بیان محمودی و در حضور تماشاگران اصفهانی بازی را طوفانی آغاز کرد و در شرایطی که از امتیاز میزبانی بهره میبُرد توانست در دقایق آغازین نیمه نخست با گل نازنین مردانی از صدرنشین لیگ جلو بیفتند، اما برتری میزبان در این نیمه چندان دوام نداشت و مونا حمودی توانست با زدن ۲ گل در نیمه اول بازی را ۲ بر صفر به سود خاتون تمام کند.
در نیمه دوم، ۲ سرمربی، سبک بازی تیمهایشان را تغییر دادند ولی تغییر تاکتیک آنها نتیجه بازی را تغییر نداد و درنهایت بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم خاتون خاتمه یافت.
پس از پیروزی خاتون، این تیم با ۲۷ امتیاز همچنان درصدر رقابتها باقی ماند و پس از آن گلگهر سیرجان با ۲۴ امتیاز و ماشینسنگین ایستا با ۱۷ امتیاز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم جدول قرار گرفتند و تیم فوتبال زنان سپاهان با ۱۲ امتیاز در رده ششم باقی ماند.
نیمفصل دوم لیگ برتر زنان از جمعه هفته آینده (۲۱ آذر) آغاز خواهد شد.