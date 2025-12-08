به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل انتقال خون استان کرمان از دانشجویان دعوت کرد: با پیوستن به این پویش، در تأمین خون مورد نیاز بیماران و نجات جان انسان‌ها سهمی مسئولانه داشته باشند.

ایرج شکوهی افزود: شرکت در این پویش باعث می‌شود که دانشجویان و جوانان ما نقش مؤثری در حمایت از زندگی هموطنان ایفا و به افزایش ذخایر خونی استان که با توجه به شروع فصل سرما و شیوع آنفولانزا با کاهش مواجه شده ؛کمک شایانی کنند.

وی ادامه داد: نگاه اصلی در این پویش، محور فرهنگی است که بتواند اثر خود را در درازمدت بر روی جوانان بگذارد و از آنجا که جامعه به سوی سالمندی پیش می‌رود، نیاز است با پشتوانه جوانان این فرهنگ گسترش یابد.