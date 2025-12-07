به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این اطلاعیه آمده است:آموزش طبق برنامه، صرفاً در قالب مجازی و از طریق پیام‌رسان شاد برگزار می‌شود.

آموزش برای دوره ابتدایی از ۸ تا ۱۱ و برای دوره متوسطه از ساعت ۱۱ تا ۱۴ خواهد بود.

مدیران، معاونان و عوامل اجرایی مدارس به جهت نظارت بر روند برگزاری کلاس‌های مجازی، پشتیبانی فنی و پاسخ‌گویی به دانش‌آموزان و اولیا در مدرسه حضور داشته باشند.

تمامی امتحانات داخلی مدارس در این دو روز لغو می‌شود و زمان‌بندی جدید امتحانات توسط مدرسه مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، از همه دانش‌آموزان و خانواده‌های گرامی درخواست می‌شود که رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری را جدی بگیرند.

خواهشمند است اخبار مربوط به آموزش و پرورش استان گلستان را تنها از طریق کانال‌های رسمی پیگیری کنید.