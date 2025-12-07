به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به مناسبت روز دانشجو، فردا دوشنبه ١٧ آذر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان حضور خواهد یافت و ضمن سخنرانی در جمع دانشجویان به پرسش های آنان نیز پاسخ می‌خواهد داد.

این دومین سفر مهاجرانی به استان کرمان در مقام سخنگوی دولت می‌باشد؛ وی چند ماه پیش نیز به استان کرمان و برخی شهرستان‌های آن نیز سفر کرده بود.

وی لیسانس خود را در رشته مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان اخذ کرده و در همین دانشگاه در مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی مکانیک دانش آموخته شد.

دانشگاه شهید باهنر کرمان با ۱۴ هزار دانشجو و ۶۰۰ عضو هیأت علمی به‌عنوان دانشگاه اصلی استان کرمان شناخته می‌شود و در حال حاضر تشکل‌های بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی و مجمع دانشجویان عدالتخواه در آن فعالیت می‌کنند.

کرمان پهناورترین استان کشور ۲۵ شهرستان، ۱۱۰ دانشگاه و حدود ۱۱۰ هزار دانشجو داردو در چنین فضایی، مهاجرانی تنها چهره ملی و عضو کابینه است که به مناسبت روز دانشجو در یکی از دانشگاه‌های استان کرمان سخنرانی می‌کند.