به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بوستانی که بیشترین فعالیت آن به‌عنوان ترویج کتابخوانی روستایی تجهیز شده تا زمینه دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان و جوانان به کتاب فراهم شود.

بوستان «دانایی» با هدف ایجاد فضای فرهنگی–تفریحی برای اهالی روستای غلام‌محمد بازار احداث و بخشی از آن به‌صورت محل مطالعه و داستان گویی آماده شده است. این مجموعه محلی برای مطالعه، گردهمایی‌های آموزشی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی خواهد بود و دهیاری امیدوار است نقش مهمی در افزایش علاقه‌مندی نسل جوان به دانش و کتاب‌خوانی ایفا کند.