پخش زنده
امروز: -
با تلاش دهیاری و شورای اسلامی روستای غلاممحمد بازار بوستان دانایی در توابع عورکی بخش پیرسهراب چابهار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بوستانی که بیشترین فعالیت آن بهعنوان ترویج کتابخوانی روستایی تجهیز شده تا زمینه دسترسی آسانتر دانشآموزان و جوانان به کتاب فراهم شود.
بوستان «دانایی» با هدف ایجاد فضای فرهنگی–تفریحی برای اهالی روستای غلاممحمد بازار احداث و بخشی از آن بهصورت محل مطالعه و داستان گویی آماده شده است. این مجموعه محلی برای مطالعه، گردهماییهای آموزشی و برگزاری برنامههای فرهنگی خواهد بود و دهیاری امیدوار است نقش مهمی در افزایش علاقهمندی نسل جوان به دانش و کتابخوانی ایفا کند.