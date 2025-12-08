به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: با توجه به فرا رسیدن زمان لایروبی مسیر‌های آب باغ جهانی شاهزاده ماهان و نیاز به تعمیرات کانال‌های خروجی آب واقع در زیر سردر، جریان آب این باغ بطور موقت قطع شد.

مرتضی نیکرو، افزود: گردشگران و مهمانان باغ شاهزاده این روز‌ها علی‌رغم رویه معمول همیشه در بازدید از این اثر ثبت جهانی، با مسیر خالی آب و آب‌نما‌ها رو‌به‌رو می‌شوند، که این حاصل روند معمول هرساله در پاک‌سازی مسیر انتقال آب و در راستای اقدامات مراقبتی و حفاظتی از باغ جهانی شاهزاده است.

بگفته: باغ شاهزاده ماهان، یکی از باغ‌های زیبای تاریخی ایران و جهان به‌شمار می‌رود که به علت معماری زیبا، محیط سرسبز، تنوع گیاهی، درختان سر به فلک کشیده سرو و چنار و حوض‌ها و فواره‌های متعدد، از مقاصد مهم و اصلی گردشگران داخلی و خارجی در سفر به استان کرمان محسوب می‌شود.

باغ شاهزاده ماهان در ۳۰ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان قرار گرفته دارد و تیر ۱۳۹۰ در قالب پرونده باغ‌های ایرانی، در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید.