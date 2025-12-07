پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء از اتمام ریلگذاری مسیر ایرانشهر به خاش خبر داد.
سردار محمدرضا رحمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با پایان عملیات ریلگذاری، شهرستان ایرانشهر پس از طی ۱۵۱ کیلومتر به شبکه ریلی کشور متصل شد.سردار رحمانی با تشریح ویژگیهای فنی این طرح افزود: مسیر چابهار ـ زاهدان یکی از سختترین و استراتژیکترین پروژههای ریلی کشور است و قطعه ایرانشهر ـ خاش از خاصترین بخشهای این مسیر به شمار میرفت. در این قطعه بیش از ۱۹ رشته تونل احداث شد که حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر را شامل میشود.
همچنین ۴۹ پل خاص به طول مجموع ۱۱ کیلومتر ساخته شده است.وی از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی ایستگاه ایرانشهر خبر داد و گفت این ایستگاه طبق برنامهریزی تا پایان آذرماه تکمیل خواهد شد.
سردار رحمانی ابراز امیدواری کرد با تکمیل ایستگاههای بینراهی، این مسیر هرچه زودتر آماده بهرهبرداری شود.وی با اشاره به حمایتهای دولت و رئیسجمهور از توسعه زیرساختهای استان سیستان و بلوچستان گفت: سرمایهگذاری گستردهای در تکمیل و توسعه راهها، آزادراهها و شبکه ریلی استان انجام شده و بهزودی شاهد بهرهبرداری از قطعات مختلف این طرحها خواهیم بود.
سردار رحمانی استقبال مردم از این پروژه را قابل توجه دانست و افزود:«سپاه پاسداران سالهاست در حوزه ساخت راهها در سیستان و بلوچستان خدمترسانی میکند و اجرای این پروژههای بزرگ با دلگرمی و همراهی مردم روبهرو شده است.»
وی به ثبت رکوردهای کمنظیر در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت:در مهرماه، ۵۰ کیلومتر و در آبان، ۸۸ کیلومتر ریلگذاری انجام شد؛ رکوردی بیسابقه در تاریخ ساخت راهآهن کشور. قطعهای که سال گذشته کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت داشت، امروز به ۹۵ درصد رسیده است و نشان میدهد توان فنی و اجرایی کشور بسیار بالاست.
وی توسعه سواحل مکران و بندر شهید بهشتی چابهار را نیازمند شبکه ریلی قدرتمند دانست و گفت: بارهای حجیم ورودی از بنادر برای انتقال داخلی و ترانزیت به کشورهای CIS و اروپا نیازمند همین مسیر ریلی هستند.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء افزود: با اتصال این قطعه، سالانه بیش از ۷ میلیون تن بار از طریق این مسیر جابهجا خواهد شد که نقش مهمی در درآمدزایی، اشتغالزایی و رونق منطقه دارد. سردار رحمانی ارزش سرمایهگذاری در مسیر حدود ۷۰۰ کیلومتری چابهار ـ زاهدان را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ارزش قطعهای که امروز به بهرهبرداری رسید بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است، اما با تکیه بر توان و تجهیزات داخلی، هزینهها بهمراتب کاهش یافته و صرفهجویی ارزی قابل توجهی به دست آمده است.وی تأکید کرد: چابهار با اتصال به زاهدان در فاز نخست، رسماً به شبکه ریلی کشور وصل میشود و برای بهرهبرداری کامل، تکمیل راهگذر شرق ضروری است.