فرودگاه هیترو لندن که در پی حمله افراد ناشناس با اسپری شیمیایی دچار اختلال شدید و هرج و مرج شده است همچنان در التهاب به سر می‌برد و هزاران مسافر مضطرب، نگران و سرگردان شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین گزارش‌ها از مصدوم شدن دست کم ۲۱ نفر در هیترو بزرگترین فرودگاه انگلیس در پایتخت این کشور در پی انتشار گاز شیمیایی در توقفگاه طبقاتی خودرو‌ها به دست افراد ناشناس حکایت دارد.

اورژانس لندن می‌گوید پنج نفر از افراد مصدوم که در معرض این ماده شیمیایی قرار گرفتند به علت وخامت وضع جسمانی به بیمارستان منتقل شدند.

در آستانه سال نو میلادی و اوج گیری سفر‌ها که فرودگاه‌های انگلیس پر تردد‌ترین زمان‌های خود را سپری می‌کند برآورد شده است بیش از ۱۲۰ هزار مسافر که قرار بود از ترمینال‌های ۲ و ۳ فرودگاه هیترو سفر خود را انجام دهند که با این مشکل امنیتی دچار سرگردانی و خسارت شده‌اند.

برخی از مسافران می‌گویند با نرسیدن به پرواز امروز، پرواز‌های بعدی آنان نیز از دستشان رفته و علاوه بر در هم ریختگی برنامه‌های سفر و کار، خسارات زیادی هم به آنان وارد شده و چنانچه بخواهند با پرواز‌های جایگزین به مقصد و فعالیت‌های خود برسند در این شرایط و اوج سفر‌ها نه می‌توانند به راحتی پرواز جایگزین پیدا کنند و نه می‌توانند با همان قیمت قبل آن را تهیه کنند.

همزمان تصاویر منتشر شده، هزاران مسافر را نشان می‌دهد که به علت بسته بودن راه‌ها و ازدحام جمعیت منتظر خروج از فرودگاه و یا ورود به آن با چمدان‌های خود در صف‌های طولانی منتظرند و قطار‌ها نیز به علت اختلال و پر بودن ظرفیت نمی‌توانند پاسخگوی مسافران باشند و این بر عمق مشکلات افزوده و نارضایتی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

شماری از مسافران مسئولان را به بی کفایتی و ناکارآمدی در مدیریت شرایط بحرانی متهم کردند و می‌گویند هیچ کس در این شرایط پاسخگو نیست و شرکت‌های هواپیمایی نیز با علم به اینکه مسافران مسبب این شرایط نبوده‌اند حاضر به جبران خسارت یا دست کم انجام سفر با همان هزینه‌های قبل و در نزدیکترین زمان ممکن نیستند.

یک خانواده دارای کودکان خردسال می‌گوید در ایستگاهی که باید هر ۱۵ دقیقه یک اتوبوس از راه برسد، سه ساعت در ایستگاه اتوبوس منتظر بوده‌اند تا شاهد اتوبوسی باشند که جا برای آنان داشته باشد در حالی که کودکان مضطرب، خسته و گریان بودند.

مسئولان قطار شهری هم در پاسخ به پرسش رسانه‌ها می‌گویند انبوه جمعیت در ایستگاه‌های متروی فرودگاه به علت مراجعه بیش از حد و ازدحام جمعیت قطار‌ها موجب شده قطار‌ها قادر به توقف در ایستگاه نباشند.

خبر‌های منتشر شده در این باره همچنین حکایت از آن دارد که شماری از اعضای کادر پرواز شرکت‌های هواپیمایی نیز در پی این هرج و مرج نتوانستند خود را به فرودگاه برسانند و در نتیجه صد‌ها پرواز با اختلال مواجه شده و مسافران آن نیز سرگردان شده‌اند، اختلالی که گفته می‌شود جبران آن روز‌ها زمان خواهد برد.

رسانه‌های انگلیس می‌گویند برای کسانی که به علت چنین حوادثی نتوانسته‌اند به پرواز خود برسند، قوانین حقوق مسافر «سکوت» کرده است.

شاهدان می‌گویند چند جوان سیاه پوش و نقابدار را دیده‌اند که در حال فرار بودند و سپس افراد یگان ویژه پلیس مسلح را دیدند که در مسیر‌های مارپیچ توقفگاه خودرو‌ها در حال دویدن بودند.

اعتقاد بر این است که افراد نقابدار ماده شیمیایی را که احتمال می‌دهند گاز فلفل باشد در محوطه فروگاه هیترو منتشر کرده و متواری شده اند، افرادی که در معرض این ماده شیمیایی قرار گرفته‌اند می‌گویند دچار سوزش چشم و اختلال در بینایی، سوزش در گلو و سردرد شده‌اند.

پلیس مسافرانی را که سعی داشتند برای رسیدن به پرواز‌های خود پیاده از طریق تونل‌های وسایل نقلیه وارد ترمینال‌ها شوند، متوقف کرده و گفته فقط خودرو‌ها اجازه عبور دارند.

برخی از مردم حتی سعی داشتند در این هرج و مرج، تاکسی‌های دارای تک یا دو سرنشین را متوقف و خود نیز با این خودرو‌ها به فرودگاه برسند که درگیری‌هایی میان مسافران و رانندگان ایجاد شد.

پلیس می‌گوید یکی از عاملان این حمله شیمیایی را دستگیر کرده است، اما درباره انگیزه و هویت آنان خبر دقیقی منتشر نکرده و گفته در دست بررسی است، اما اعلام کرده گروهی از افراد که یکدیگر را می‌شناختند در مشاجره‌ای که شدت گرفت و منجر به مصدوم شدن افراد شد، درگیر شدند و مظنونان دیگر تحت تعقیب هستند.

پلیس متروپولیتن این حمله را غیر تروریستی اعلام کرد، اما تکرار وقایعی از این دست و انجام برخی عملیات که پلیس آن را تروریستی اعلام کرده موجی از نگرانی‌های امنیتی را در جامعه انگلیس ایجاد کرده است که با این گونه حملات تشدید می‌شود.