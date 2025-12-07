پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام پژوهشی کشور، بر ارتباط مؤثرتر دانشگاه با جامعه و نقش پرسشگری و انگیزه دانشجویان در تحول محیطزیست تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، در جمعی از دانشجویان فعال محیطزیست، خواستار ارتباط گستردهتر دانشگاه با جامعه و اصلاح جدی در نظام پژوهشی کشور شد. او تصریح کرد که پژوهشها باید هدفمند و پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشند و گسست میان آموزش، پژوهش و اجرا یکی از آسیبهای مهم نظام علمی فعلی است.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل دانشجویان در حرکتهای اصلاحی، انگیزه و عشق را نقطه آغاز مسیر علمی دانست و گفت: «ماهیت دانشجویی امید و حرکت است و سایهها با نور دانش محو میشوند.» دلیری همچنین پرسشگری شجاعانه را اساس پیشرفت علمی دانست و افزود: «برای دانشجو هیچ چیز نباید بدیهی باشد؛ پرسشگری آغاز کشف است.»
معاون سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به حذف برخی رشتههای مرتبط با محیطزیست و کشاورزی، نبود زمینه اشتغال را یکی از دلایل این روند عنوان کرد و گفت این موضوع در دست بررسی است. او همچنین بر تقویت انجمنهای دانشجویی و مسیرهای ارتباطی با دانشجویان تأکید کرد و از آمادگی سازمان برای حمایت علمی و حتی مادی از طرحها و پروژههای دارای پشتوانه علمی خبر داد.
دلیری در پایان دانشجویان را موتور محرک تغییر دانست و گفت سازمان برای تقویت نقش آنان در برنامههای محیطزیستی تلاش خواهد کرد.