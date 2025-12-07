پخش زنده
امروز: -
امروز دانشگاه ملی مهارت سنندج میزبان مراسمی بود که نه فقط برای جشن، که برای شنیدن صدای دانشجو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دانشجویان امروز گرد هم آمدند تا از دغدغههایشان بگویند؛ از کلاسهای کمامکانات و مسیرهای دشوار اشتغال، تا آرزوهایی که هنوز در پشت درهای بسته فرصتها ماندهاند.
شانزدهم آذر یادآور این است که دانشگاه فقط دیوار و کلاس نیست بلکه قلب تپنده جامعه است؛ جایی که فکر متولد میشود، مطالبه شکل میگیرد و آینده ساخته میشود.
شانزدهم آذر، یادآور ایستادگی و آرمانخواهی نسل دانشجو است و روز دانشجو، روزی است برای تأکید دوباره بر اینکه منفعت جمع، همواره بر منفعت فردی ارجح است و دانشگاه، سنگر آگاهی و پیشرفت.