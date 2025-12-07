برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت سنندج برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت سنندج برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دانشجویان امروز گرد هم آمدند تا از دغدغه‌هایشان بگویند؛ از کلاس‌های کم‌امکانات و مسیر‌های دشوار اشتغال، تا آرزو‌هایی که هنوز در پشت در‌های بسته فرصت‌ها مانده‌اند.

شانزدهم آذر یادآور این است که دانشگاه فقط دیوار و کلاس نیست بلکه قلب تپنده جامعه است؛ جایی که فکر متولد می‌شود، مطالبه شکل می‌گیرد و آینده ساخته می‌شود.

شانزدهم آذر، یادآور ایستادگی و آرمان‌خواهی نسل دانشجو است و روز دانشجو، روزی است برای تأکید دوباره بر اینکه منفعت جمع، همواره بر منفعت فردی ارجح است و دانشگاه، سنگر آگاهی و پیشرفت.