به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،متن پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به شرح زیر است:شانزدهم آذر روز دانشجو یادآور آگاهی، مطالبه‌گری مسئولانه و نقش بی‌بدیل دانشگاه در سرنوشت امروز و فردای ایران است. این روز نمادین را به تمامی دانشجویان اندیشمند و پرتلاش کشور، به‌ویژه دانشجویان عزیز، فرهیخته و مطالبه‌گر استان آذربایجان شرقی که همواره در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی پیشگام بوده‌اند صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

دانشگاه، قلب تپنده توسعه هر جامعه است؛ جایی که آینده ساخته می‌شود و امید شکل می‌گیرد. دولت وفاق، دانشگاه را نهادی مستقل، امن و آزاد برای اندیشه‌ورزی، نقد علمی و تربیت نیروی انسانی خلاق می‌داند و باور دارد استقلال دانشگاه از هرگونه مداخله غیرآکادمیک، شرط اصلی شکوفایی علمی و اعتماد متقابل میان حاکمیت و جامعه دانشگاهی است. ما خود را موظف می‌دانیم این استقلال را نه فقط در گفتار، بلکه در عمل نیز پاس بداریم.

بی‌تردید امروز دانشجویان علاوه بر دغدغه علم‌اندوزی، با مسائل مهمی همچون معیشت، مسکن، اشتغال، آینده شغلی، کیفیت خوابگاه‌ها و امکانات آموزشی و پژوهشی روبرو هستند. این دغدغه‌ها واقعی است و نمی‌توان از آن چشم پوشید. استانداری آذربایجان شرقی، با همکاری دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، در چارچوب اختیارات خود برای بهبود شرایط رفاهی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان استان، برنامه‌ریزی و پیگیری جدی را در دستور کار دارد.

عدالت در نظام آموزش عالی، تنها یک شعار نیست؛ بلکه تعهدی عملی است در توزیع عادلانه امکانات، حمایت از پژوهش، فرصت‌های برابر برای پیشرفت و داوری منصفانه میان اندیشه‌ها. تلاش خواهیم کرد دانشگاه‌های استان از جایگاهی شایسته‌تر در عرصه ملی و بین‌المللی برخوردار شوند.

تنوع دیدگاه‌ها، تشکل‌ها و جریان‌های دانشجویی، نه تهدید، بلکه سرمایه دانشگاه است. آزادی بیان، نقد منصفانه و گفتگوی مسئولانه، پایه‌های پویایی علمی و اجتماعی‌اند. دولت و مدیریت استان خود را شنونده نقد‌های صریح، دلسوزانه و اصلاح‌گر دانشجویان می‌دانند و بر این باورند که بسیاری از تصمیمات درست، در سایه همین نقد‌ها شکل می‌گیرد. آنچه اهمیت دارد، حفظ احترام متقابل، پرهیز از خشونت کلامی و پایبندی به قانون در مسیر مطالبه‌گری است.

در گام دوم انقلاب، نقش دانشجو بیش از هر زمان دیگری راهبردی است. آینده ایران به دانش، خلاقیت، نوآوری و جسارت نسل جوان دانشگاهی وابسته است. از این رو، تقویت پیوند دانشگاه با صنعت و اقتصاد استان، حمایت از ایده‌های نو، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، از محور‌های جدی برنامه‌های توسعه‌ای استان خواهد بود تا جوانان مستعد ما ناگزیر از ترک زادبوم خود برای تحقق آرزوهایشان نباشند.

دانشجویان عزیز شما سرمایه‌های حقیقی این سرزمین و امیدآفرینان فردای ایرانید. اینجانب به عنوان استاندار آذربایجان شرقی خود را متعهد می‌دانم که سخن شما را بی‌واسطه بشنوم و مطالباتتان را در چارچوب قانون پیگیری کنم. به عنوان یک معلم دانشگاه، ارتقای همکاری و اعتماد میان مدیریت استان و جامعه دانشگاهی را یک ضرورت می‌دانم، نه یک انتخاب.

با توکل بر خداوند متعال و با اتکا به دانش، اخلاق و همت بلند شما جوانان آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز و آذربایجان سرافراز رقم خواهد خورد.

با آرزوی توفیق، سلامتی و سربلندی برای همه دانشجویان عزیز