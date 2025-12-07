به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:امشب با ورود سامانه بارشی به استان طی ساعات بامداد شاهد بارش باران در نوار غربی و مرکزی استان خواهیم بود.

راضیه پیله وران افزود:این سامانه بارش تا روز پنجشنبه در استان فعال است.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت:از بعدازظهر روز سه شنبه تا بامداد روز پنجشنبه بارشهای چشمگیری در بیشتر نقاط استان خواهیم داشت.

همچنین در این مدت علاوه بر افزایش سرعت وزش باد شدید،در مناطق سردسیر،ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

آبگرفتگی معابر عمومی، ایجاد روان آب‌های سطحی، سیلابی شدن مسیل ها ،بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و کولاک برف از مخاطرات این پدیده جوی در استان است.