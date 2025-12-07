به گزازش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سخنگوی دولت شامگاه یکشنبه ۱۶ آذر با استقبال محمدعلی طالبی استاندار وارد کرمان شد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به مناسبت روز دانشجو، فردا دوشنبه ١٧ آذر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان حضور خواهد یافت و ضمن سخنرانی در جمع دانشجویان به پرسش های آنان نیز پاسخ می‌خواهد داد.

دیدار با دانشجویان دانشگاه فنی، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و دیدار با مدیران زن استان از جمله برنامه‌های سفر سخنگوی دولت به کرمان است