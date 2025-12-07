تصویب آییننامه جبران قدرت خرید قشرهای متوسط و کمدرآمد
آییننامه جبران قدرت خرید قشرهای متوسط و کمدرآمد جامعه در نشست امروز هیئت دولت به منظور حمایت معیشتی و کاهش فشارهای تورمی بر خانوارها به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت دولت، امروز یکشنبه به ریاست آقای پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در آغاز این نشست با ابراز تأسف عمیق از حادثه تلخ رویداده برای خانواده آقای سقاب اصفهانی، ضمن ابلاغ پیام تسلیت، از ایشان دلجویی کرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی نیز در سخنانی با قدردانی از توجه آقای پزشکیان و اعضای هیئت دولت، تأکید کرد که با عزمی راسختر از گذشته، بر پیمان خویش برای اجرای دقیق مأموریتهای محوله از طرف مردم و رئیس جمهور، پایبند است.
همچنین، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه نشست، گزارشی از اقدامات دولت در حوزه کاهش آلودگی هوا ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در دوره فعالیت دولت، بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده، از رده خارج و اسقاط شده است؛ رقمی که در مقایسه با اسقاط ۲۰۰ هزار خودرو در سالهای پس از تصویب قانون هوای پاک، جهشی چشمگیر در اجرای تکالیف قانونی بهشمار میآید.
خانم انصاری، برنامه جایگزینی و برقیسازی ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده تهران با اولویت موتورهای کار و تولید ۴۲۰ میلیون لیتر مازوت کمگوگرد در شرکتهای دانشبنیان برای نیروگاهها را تشریح کرد.
در بخش دیگری از نشست، آقای مؤمنی، وزیر کشور، گزارشی از آخرین وضع مدیریت انرژی در عرصه تأمین سوخت زمستانی نیروگاهها ارائه داد و بر ضرورت بسیج عمومی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و مشارکت فعال آحاد جامعه در مدیریت مصرف، تأکید کرد.
دفتر هیئت دولت نیز گزارشی از مقررات مصوب هیئت وزیران، روش ابلاغ و میزان پیشرفت اجرای آنها در دستگاههای اجرایی کشور و نیز وضع پیگیری نامهها و دستورهای ریاست جمهوری و درصد تحقق آنها، ارائه کرد.
در ادامه، آخرین گزارش از روند بازسازی مناطق آسیبدیده از حمله رژیم صهیونیستی در تابستان ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. بنا بر این گزارش، در ۶ استان ـ غیر از تهران ـ در مجموع ۲۱۳۳ واحد مسکونی دچار آسیب شده بودند که از این تعداد، حدود ۷۰ واحد احداثی و ۲۰۶۴ واحد تعمیری بوده است. عملیات تعمیر همه واحدهای تعمیری، پایان یافته و طرح ساخت واحدهای جدید نیز آغاز شده و در حال اجراست.
همچنین در نشست امروز هیئت دولت، آییننامه اجرایی «ارائه خدمات پایه سلامت به اتباع خارجی»، «اختصاص اعتبارات لازم از محل بند «م» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۲) به استانهای فارس، اصفهان، گیلان و کرمانشاه با هدف جبران خسارات ناشی از زلزله، سیل، طوفان و آبگرفتگی شدید در زمستان ۱۴۰۳ و نیز زلزله سال ۱۴۰۴» و «جبران قدرت خرید طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه» به تصویب رسید.