رئیس جمعیت هلال‌احمر فیروزکوه با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره بارش برف، از آمادگی کامل ۱۸ تیم عملیاتی در دو پایگاه امدادی این شهرستان خبر داد و از مردم خواست طی روز‌های آینده از سفر‌های غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام باباپور گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش برف در ارتفاعات، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در آمادگی کامل قرار دارند.

وی افزود: شهرستان فیروزکوه دارای ۱۸ تیم عملیاتی خواهر و برادر است که در دو پایگاه امدادی امین‌آباد و سرانزاهای شهرستان در حال فعالیت هستند.

او با بیان اینکه نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش قرار دارند و از شهروندان و هموطنان خواست طی چند روز آینده از سفرهای غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

باباپور تأکید کرد: در صورت بروز حادثه، مردم می‌توانند با شماره‌ ندای امداد ۱۱۲ تماس بگیرند تا تیم‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند .