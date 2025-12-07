پخش زنده
رئیس جمعیت هلالاحمر فیروزکوه با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارش برف، از آمادگی کامل ۱۸ تیم عملیاتی در دو پایگاه امدادی این شهرستان خبر داد و از مردم خواست طی روزهای آینده از سفرهای غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام باباپور گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش برف در ارتفاعات، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در آمادگی کامل قرار دارند.
وی افزود: شهرستان فیروزکوه دارای ۱۸ تیم عملیاتی خواهر و برادر است که در دو پایگاه امدادی امینآباد و سرانزاهای شهرستان در حال فعالیت هستند.
او با بیان اینکه نیروهای امدادی در حالت آمادهباش قرار دارند و از شهروندان و هموطنان خواست طی چند روز آینده از سفرهای غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
باباپور تأکید کرد: در صورت بروز حادثه، مردم میتوانند با شماره ندای امداد ۱۱۲ تماس بگیرند تا تیمهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شوند .