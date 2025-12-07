همزمان با روز دانشجو بیست و ششمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن بازار در ارومیه دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت: با برگزاری این نمایشگاه، تلاش داریم تا اکوسیستم نوآوری و فناوری استان را گسترش دهیم و با تقویت ارتباطات بین بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، زمینه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم آوریم.

حسن حیدری با بیان اینکه این نمایشگاه که از امروز تا ۱۸ آذر برگزار می‌شود و شاهد حضور ۱۹ شرکت فناور از پارک علم و فناوری، شش شرکت خدمات‌رسانی، ۹ دانشگاه استان و پنج دستگاه اجرایی هستیم که نتایج پژوهش‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند، افزود: برای اولین بار در نمایشگاه امسال، میز خدمت به منظور برطرف کردن مشکلات واحد‌های فناور راه‌اندازی شده است. این اقدام به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهد که مشکلات خود را به‌صورت مستقیم با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند.

وی افزود: در نمایشگاه امسال از هفت محصول جدید فناورانه که شامل حوزه‌های مختلف از جمله برق و الکترونیک، کشاورزی، بهداشت و درمان و آی‌سی‌تی می‌شود، رونمایی می‌شود.

حیدری با اشاره به ویژگی‌های برجسته نمایشگاه امسال، افزود: یکی از این ویژگی‌ها، وجود غرفه‌های تعاملی است که برای اولین بار میزبان دانش‌آموزان و دانشجویان است تا در آن آزمایش‌های علمی و پروژه‌های تحقیقاتی را به‌صورت عملی تجربه کنند.

رئیس پارک علم و فناوری استان در ادامه به اهمیت توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری در استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا نمایشگاه فن‌بازار به محلی برای تعامل و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف، از جمله دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی تبدیل شود. امسال بیش از ۵۰ درصد از فضای نمایشگاه به واحد‌های فناور و بخش خصوصی اختصاص داده شده است. این امر به ارتقای مشارکت‌های تجاری و تحقیقاتی کمک می‌کند.

حیدری همچنین در رابطه با چشم‌انداز‌های آینده پارک علم و فناوری افزود: ما به‌دنبال گسترش مراکز نوآوری در سطح استانیم که در این راستا به زودی مرکز نوآوری در حوزه کشاورزی هوشمند با همکاری دانشگاه ارومیه، مرکز نوآوری معدن با دانشگاه صنعتی و مرکز نوآوری لباس و پوشاک با دانشگاه الزهرا راه‌اندازی خواهد شد. این مراکز به افزایش ظرفیت‌های تحقیقاتی و ایجاد اشتغال در استان کمک خواهند کرد.

حیدری همچنین به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر رشد فناوری و نوآوری در استان پرداخت و گفت: هدف ما ایجاد شبکه و ارتقای همکاری‌های بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و با توجه به تعاملات صورت گرفته در این نمایشگاه و با همکاری نهاد‌های مختلف، امیدواریم که گام‌های مؤثری در جهت رفع این موانع برداریم.

وی از راه اندازی مراکز رشد در مهاباد، شاهین دژ و مرکز استان خبرداد و تأکید کرد: در این نمایشگاه ما تلاش کردیم تا اکوسیستم نوآوری و فناوری را به‌صورت عملیاتی و کارآمد به نمایش بگذاریم. این یک گام بزرگ در جهت توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در استان است و امیدواریم این فضا را در آینده به سایر شهرستان‌های استان گسترش دهیم.