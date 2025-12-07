آ

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان اقای وحید زاده مدیر کل اداره بهزیستی در مراسم افتتاح مجموعه خیریه رعد رفسنجان طی گفتگویی اعلام داشت ما در سطح استان کرمان بیش از 68هزار پرونده دارای معلولیت را داریم که ازین تعداد 5800 پرونده مربوط به شهرستان رفسنجان میباشد که در زمینه توانمند سازی معلولین نیاز به همکاری از سوی موسسات و مجموعه های خیریه می‌باشد

وی گفت: یکی از این مجموعه ها مجموعه رعد می‌باشد که بیست و هشتمین مجموعه رعد در سطح کشوردر رفسنجان افتتاح گردیده که دومین مجموعه رعد در استان هست

وی گفت: موسسه رعد استان کرمان تا بحال توانسته بیش از هزار نفر از افراد دارای معلولیت را توانمند کردندوبا آموزش مهارت های حرفه ای تا حدودی امکان زندگی عادیتر را برای این افراد فراهم نموده است

قابل ذکر است در مراسم افتتاح مجموعه رعد رفسنجان یکی از خیرین یک قطعه زمین را به مساحت هزار متر مربع جهت ساخت این مجموعه اهدا نمود