رئیس پلیس راهور استان قزوین اعلام کرد: از ابتدای آبان‌ماه تاکنون بیش از ۲۸۰۰ خودرو فاقد معاینه فنی در استان اعمال قانون شده و ۲۵۰ خودرو آلاینده به پارکینگ منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ آسیایی رئیس پلیس راهور استان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: با توجه به افزایش آلودگی هوا در استان، طرح ویژه برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی از ابتدای آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این مدت حدود ۲۵۰ دستگاه خودرو آلاینده به پارکینگ منتقل و بیش از ۲۸۰۰ خودرو فاقد معاینه فنی اعمال قانون شده‌اند. همچنین معاینه فنی حدود ۴۰۰ خودرو که استانداردهای لازم را نداشتند، ابطال شده است.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به سهم خودروهای سنگین در آلودگی هوا گفت: تردد خودروهای سنگین در داخل شهرها ممنوع است، مگر با داشتن مجوز برای کارهای عمرانی یا حمل سوخت، اقلام بهداشتی و دارویی.

وی خاطرنشان کرد: برای کنترل دقیق‌تر، لازم است دوربین‌های سطح استان به سامانه «سیمپا» مجهز شوند تا خودروهای فاقد معاینه فنی به‌صورت مکانیزه شناسایی و اعمال قانون شوند.

سرهنگ آسیایی در پایان درباره خودروهای دودزا گفت: این خودروها حتی اگر دارای معاینه فنی باشند، علاوه بر اعمال قانون به تعمیرگاه‌های مجاز معرفی و موظف می‌شوند پس از رفع نقص دوباره به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.