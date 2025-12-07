قزوین؛ شهر دوستدار کتاب و گهواره فرهنگ ایران
در آیین «جشن کتاب و تجلیل از فعالان فرهنگی» که به مناسبت انتخاب قزوین بهعنوان یکی از پنج شهر دوستدار کتاب کشور برگزار شد، از ۲۰ نویسنده، ناشر و حامی کتاب استان تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در مراسمی با حضور جمعی از ناشران، نویسندگان، خیران و فعالان فرهنگی، از پوستر جشنواره «قزوین، شهر دوستدار کتاب» رونمایی و از ۲۰ نفر از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی استان تجلیل شد. این مراسم در سالن مولانا ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار ش
علی هوشمندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در این آیین گفت: قزوین در نهمین دوره «پایتخت کتاب ایران» در میان ۱۵۳ شهر کشور بهعنوان یکی از پنج شهر برتر و «شهر دوستدار کتاب» انتخاب شد.
وی این موفقیت را افتخاری بزرگ برای مردم فرهنگدوست استان دانست و افزود: این دستاورد نتیجه تلاشهای گسترده نهادهای فرهنگی، آموزش و پرورش، کتابخانههای عمومی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مدیریت شهری است.
هوشمندی خاطرنشان کرد: مجموعهای از برنامهها از جمله برگزاری جشنهای کتاب، نقد و رونمایی آثار، نمایشگاههای کتاب و فعالیتهای ابتکاری برای ترویج کتابخوانی، در ارزیابی نهایی امتیاز بالایی برای استان به همراه داشت. وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت فرهنگی بهصورت پایدار ادامه یابد.
شهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی استان گفت: قزوین گهواره تمدن و فرهنگ ایران است و در طول تاریخ، همواره خاستگاه چهرههای برجسته فرهنگی و علمی بوده است.
وی افزود: آثار و اسناد تاریخی موجود در قزوین نشاندهنده قدمت طولانی و نقش مؤثر این دیار در شکلگیری تمدن ایرانی است.
در پایان این مراسم، از ۲۰ نفر از نویسندگان، ناشران و فعالان حوزه فرهنگی و کتاب استان با اهدا لوح تقدیر و جوایز فرهنگی تجلیل شد.