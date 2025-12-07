به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز اعلام کرد: همزمان با صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارش‌ها، احتمال وقوع تگرگ، سرمای شدید و افزایش مخاطرات جوی از ظهر دوشنبه تا صبح پنجشنبه، تمامی ستاد‌های مدیریت بحران در شهرستان‌های استان البرز در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

محمدرضا فلاح‌نژاد اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، احتمال جاری شدن سیلاب در رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی، رانش کوه، لغزندگی معابر و کاهش دید در جاده‌های مرتفع وجود دارد و ضروری است تمام دستگاه‌ها نسبت به این شرایط حساسیت لازم را داشته باشند.

وی گفت: در چنین شرایطی، هماهنگی میان نیروی انتظامی، دستگاه‌های امدادی، خدماتی، شهرداری‌ها و نیرو‌های مردمی اهمیت دوچندان دارد. اطلاع‌رسانی سریع و دقیق از طریق رسانه‌های محلی، فرمانداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی برای ساکنان مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه کشاورزان، دامداران، عشایر و افرادی که در نزدیکی رودخانه‌ها ساکن هستند، باید با جدیت انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین لازم است دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران طرح‌های عمرانی و صاحبان خودرو‌های سنگین نسبت به عدم استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات غیرضروری در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها اطلاع‌رسانی کنند.

هشدار به مردم و مسافران

فلاح‌نژاد با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی مردم گفت: شهروندان باید از تردد، اسکان، چادر زدن و توقف در بستر و حریم رودخانه‌ها، نقاط مرتفع، زیر درختان، زیر سیم‌های برق هوایی، کنار فنس‌های فلزی و حاشیه پهنه‌های آبی خودداری کنند. همچنین توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات در ساعات ناپایدار جوی پرهیز شود.

او افزود: کشاورزان باید برای حفاظت از محصولات در برابر سرمازدگی اقدام کنند و گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز نسبت به کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب تدابیر لازم را اتخاذ کنند. دامداران نیز باید از چرای دام در ارتفاعات و دامنه کوه‌ها خودداری کنند.

آمادگی کامل دستگاه‌های خدماتی، امدادی و مدیریتی

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به لزوم آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها گفت: مراکز درمانی، پایگاه‌های هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی باید در آماده‌باش کامل باشند. شرکت‌های خدماتی از جمله آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و آب منطقه‌ای نیز موظف‌اند کشیک شبانه‌روزی برقرار کنند تا در صورت بروز حادثه، ارائه خدمات بدون وقفه ادامه داشته باشد.

فلاح‌نژاد افزود: شهرداران باید در محل کار حاضر باشند و ستاد‌های مدیریت بحران شهرداری‌ها در آمادگی کامل قرار گیرند. بخشداران نیز باید در بخش محل خدمت حضور یافته و دهیاران نسبت به پایش دقیق مناطق روستایی اقدام کنند.

تأکید بر پایش پل‌ها، مسیل‌ها و نقاط حادثه‌خیز

جانشین اول استاندار البرز در ستاد بحران با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه راهداری گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ادارات شهرستانی باید از پل‌ها، آبگذر‌ها و مسیر‌های رودخانه‌ای بازدید و موانع احتمالی را برطرف کنند. لایروبی مسیل‌ها، ترمیم دیواره‌های آسیب‌دیده رودخانه‌ها، تکمیل دیواره‌های نیمه‌تمام و ایمن‌سازی پاشنه پل‌ها پیش از آغاز بارش‌ها ضروری است.

تمهیدات ویژه برای بخش کشاورزی

مدیرکل مدیریت بحران با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های آسیب‌پذیر در شرایط فعلی است، گفت: جهاد کشاورزی استان و شهرستان‌ها باید همه تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات، دام‌ها و تأسیسات کشاورزی در برابر سرمازدگی و بارش‌های شدید اتخاذ کنند.