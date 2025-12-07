به رغم پایبندنبودن اسرائیل به تعهدات خود، دولت لبنان در راستای اجرای دیکته‌های آمریکا، خلع سلاح حزب الله را در دستور کار خود قرار داده، ولی مقاومت تأکید دارد باید به اشغالگری صهیونیست‌ها پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان «محمود قماطی» شامگاه امروز یکشنبه به شدت از اقدامات دولت لبنان علیه سلاح مقاومت انتقاد کرد.

قماطی در این خصوص گفت: انحصار سلاح به معنای حمایت از امنیت داخلی و تسلط بر سلاح غیر قابل کنترل و در صدر آن سلاح احزاب لبنانی فتنه‌گر است.

وی با اشاره به اینکه، سلاح‌های آمریکایی، در انبار این گروه‌ها ذخیره شده، تصریح کرد: «سلاح این حزب‌ها، صرفا برای فتنه داخلی است.

این مقام حزب الله تأکید کرد که تاریخ این گروهها، مملوء از قتل غیرنظامیان، افسران ارتش لبنان، ترور نخست وزیر و کشتار «صبرا و شاتیلا» است.

قماطی در پایان گفت: دولت باید این سلاح را تحت کنترل خود درآورد، نه سلاح مقاومت لبنان.