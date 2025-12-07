امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

عزم قوه قضائیه در مبارزه با فساد

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶- ۲۱:۳۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
آغاز رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
دعوت بانوان ایرانی به یک مهمانی
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
بسته فرهنگ و هنر ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
سفر استانی رئیس جمهور به یاسوج
۱۴۰۴-۰۹-۱۳
خبرهای مرتبط

اژه‌ای: مسئولیت سنگینی در زمینه خدمت به مردم و نظام داریم

سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان

روایتی از سفر رئیس دستگاه قضاء به زنجان

اژه‌ای: چالش خشکسالی با مدیریت جهادی رفع می‌شود

رویکرد دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، ناظر بر اصلاح باشد

برچسب ها: اژه‌ای ، مبارزه با فساد ، رئیس قوه قضائیه
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 