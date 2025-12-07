امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور سعید جلیلی در دانشگاه تهران

مراسم بزرگداشت روز دانشجو عصر یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴، با حضور سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در سالن شهید چمران دانشگاه تهران برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ - ۲۲:۲۷
برچسب ها: دانشجو ، دانشگاه تهران ، سعید جلیلی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 