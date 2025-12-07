استاندار لرستان بر طراحی منحصر به فردمحوطه پادگان امام حسین و ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نشست هم‌اندیشی استاندار لرستان با کارشناسان و مشاوران وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و متخصصان طراحی شهری با محور اجرای طرح ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک برگزار شد.

استاندار لرستان با تأکید برطراحی منحصر به فرد محوطه پادگان امام حسین و حریم قلعه فلک‌الافلاک گفت:هدف این طرح بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های این بنای تاریخی و محوطه ی آن برای افزایش بهره‌مندی مردم و تقویت گردشگری استان است.

سید سعید شاهرخی با اشاره به همکاری های سپاه استان و سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان در زمینه انتقال پادگان امام حسین افزود:طراحی محوطه پادگان امام حسین و حریم قلعه فلک‌الافلاک باید به گونه ای باشد که این مجموعه به عنوان یک تفرجگاه تاریخی در اختیار عموم مردم قرار بگیرد .

وی همچنین بر ضرورت طراحی منحصر به فرد و متناسب با ایام پساانتقال پادگان امام حسین با توجه به ثبت جهانی محوطه های پیش از تاریخ دره خرم آباد و ظرفیت‌های گردشگری استان تاکید کرد.

استاندار لرستان بیان کرد: باید در این طرح معابر اطراف و بخشی از معابر مرکز شهر مثل خیابان افلاک به صورت پیاده راه طراحی شود که مردم دسترسی کامل به باغ گلستان داشته باشند.