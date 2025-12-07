پخش زنده
امروز: -
استاندار لرستان بر طراحی منحصر به فردمحوطه پادگان امام حسین و ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نشست هماندیشی استاندار لرستان با کارشناسان و مشاوران وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و متخصصان طراحی شهری با محور اجرای طرح ساماندهی حریم قلعه فلکالافلاک برگزار شد.
استاندار لرستان با تأکید برطراحی منحصر به فرد محوطه پادگان امام حسین و حریم قلعه فلکالافلاک گفت:هدف این طرح بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این بنای تاریخی و محوطه ی آن برای افزایش بهرهمندی مردم و تقویت گردشگری استان است.
سید سعید شاهرخی با اشاره به همکاری های سپاه استان و سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان در زمینه انتقال پادگان امام حسین افزود:طراحی محوطه پادگان امام حسین و حریم قلعه فلکالافلاک باید به گونه ای باشد که این مجموعه به عنوان یک تفرجگاه تاریخی در اختیار عموم مردم قرار بگیرد .
وی همچنین بر ضرورت طراحی منحصر به فرد و متناسب با ایام پساانتقال پادگان امام حسین با توجه به ثبت جهانی محوطه های پیش از تاریخ دره خرم آباد و ظرفیتهای گردشگری استان تاکید کرد.