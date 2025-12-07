چمن استادیوم یادگار امام(ره) تبریز در روزهای انگشت شمار مانده به بازی تراکتور در جام حذفی و لیگ نخبگان آسیا در حال بهبود بوده و سبزی آن در حال بازگشت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سعید مظفری زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت:کیفیت زمین یادگار امام(ره) تبریز نسبت به بازی گذشته در این استادیوم خیلی بهتر شده است و امیدواریم به کیفیت مطلوب خود در روز بازی آینده برسد.

وی تاکید کرد:قطعا کیفیت زمین بر روی بازی تمامی تیم‌ها به خصوص تیم‌هایی که زمینی کار می‌کنند مثل تراکتور تاثیر زیادی دارد.

وی ادامه داد: انتظار داریم که در زمین خوب بازی را برگزار کنیم و از چمن و استادیوم یادگار امام(ره) استفاده کنیم.

مظفری زاده گفت: چمن ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل نیز وضعیت خوبی ندارد زیرا چمن قدیمی است و اقدامات نگهداشت نیز تاثیر چندانی نمی‌گذارد. باید کار‌های اساسی برای چمن این ورزشگاه انجام گیرد.

ابوالفضل نرمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و تیم کارشناسی و فنی ترمیم چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) نیز گفت: یک ماه پیش بود که در راستای وضعیت بد چمن هیبریدی استادیوم یادگار امام(ره) به خاطر بهره برداری زودهنگام از آن اقدامات ترمیمی را آغاز کردیم.

وی افزود: چمن دچار بیماری قارچی شده بود و این اتفاق باعث شد قسمت‌هایی از آن زرد و برخی دیگر کاملا از بین برود و نشان دهنده ضعف شدید چمن کاشته شده بود و بسیاری نیز از این چمن قطع امید کرده بودند.

وی ادامه داد: از یک ماه پیش بر اساس اجازه پیمانکار و کارفرما، اقدامات درمانی و حفاظتی را همزمان با ترمیم چمن به دلیل محدود بودن زمان آغاز کردیم که فشار کاری را بالا برد.

نرمانی گفت: تحلیل‌های مختلف از نظر بیماری و تغذیه‌ای روی چمن انجام می‌دادیم و حتی تمامی مواردی که برای استفاده روی چمن و ترمیم آن خریداری می‌شد را آنالیز می‌کردیم تا مورد تایید باشد.

وی ادامه داد: چمن نسبت به یک ماه پیش شرایط بهتری دارد و بسیاری شاید باور نکنند که چگونه در سرمای تبریز سبزینگی چمن حفظ شده است، اما تمامی وضعیت امروز چمن به خاطر تلاش شبانه روزی بوده است.

وی تاکید کرد: امروز چمن از نظر بیماری، مشکلی ندارد ولی باید همیشه پایش را انجام دهیم. ریشه‌های کشت اول شروع به رشد کرده‌اند و پنجه زنی کشت اول کاملا در زمین مشهود است و سبزی بازگشته نشانی از آن است. آزمایشات هر روز انجام می‌شود.

این استاد دانشگاه تبریز اظهار کرد: کشت دوم تقریبا در اثر بیماری، ازبین رفته بود و کشت سوم که همزمان با اقدامات درمانی انجام گرفت، اکنون رشد یافته و ظاهر چمن خوب و فریبنده است، اما هنوز به بلوغ کافی نرسیده است و تلاش می‌کنیم این بلوغ کامل شود و تقویت یابد تا برای بازی مهیا شود.

وی ادامه داد: ما تمامی تلاش خود را برای نگه داشتن چمن در شرایط مناسب به کار می‌گیریم و تمامی هدف ما امروز فقط حفظ شرایط است، زیرا اگر حفظ نشود و دوباره چمن به مشکل بر بخورد، بازگشت و ترمیم آن تا بهار سال آینده به دلیل شرایط آب و هوایی میسر نخواهد بود.

وی گفت: چمن کاشته شده در شرایط عادی و هوای گرم به سه ماه زمان نیاز دارد، اما بنا به شرایط موجود، توانستیم با اقدامات پرفشار در یک ماه چمن را بازگردانیم البته هنوز از نظر فنی زمین آماده بازی نیست.

بحث تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز و سپس نابودی چمن هیبریدی کاشته شده در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های رسانه‌ای و باشگاه تراکتور تبدیل و باعث شده، به جز بازی‌های تراکتور در لیگ نخبگان، باقی بازی‌ها در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار شود.

حواشی و هجمه‌های بسیاری بر سر مزایده و خرید این چمن مطرح شد و جنجال‌های بسیاری آفرید که البته در مقایسه با هجمه‌های وارده به وضعیت چمن سایر ورزشگاه‌ها تندتر بود.

تراکتور در ۲۳ آذرماه میزبان تیم پیکان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر و در ۲۷ آذرماه میزبان تیم پرسپولیس در چارچوب رقابت‌های جام حذفی خواهد بود؛ همچنین بازی دیگر تراکتور در لیگ نخبگان آسیا نیز یکم دی ماه در تبریز برگزار می‌شود