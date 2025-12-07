به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نقی زهی در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان آذربایجان شرقی ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی گزارشی از وضعیت درآمد‌های استان در هشت ماهه امسال ارائه کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به عدم تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد‌های مصوب استان در هشت ماهه امسال لازم است دستگاه‌های اجرایی دلایل عدم تحقق وصول درآمد‌های خود همچنین برنامه‌ریزی انجام شده جهت تحقق مناسب درآمد‌ها در چهار ماه آتی را ارائه کنند تا استان نیز بیشترین بهره‌مندی را داشته باشد.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با بیان اینکه اکثر درآمد‌های مصوب استان را درآمد‌های مالیاتی تشکیل و پوشش می‌دهد افزود: از اداره کل امور مالیاتی استان انتظار می‌رود همت مضاعف به خرج داده و همانند سال‌های قبل وصول درآمد‌های مالیاتی را بدون فشار بر بخش خصوصی و تولید و با اتکا به عدالت، شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودی‌های جدید به حداکثر برساند.