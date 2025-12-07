اولویتهای اصلی دستگاه قضا صیانت قاطع از حقوق عامه
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضا را صیانت قاطع از حقوق عامه در حوزه کالا و ارزاق عمومی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حسین محمدزاده دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی در اولین دیدار رسمی خود با صابر پرنیان مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به چالشهای اقتصادی موجود یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضا را صیانت قاطع از حقوق عامه در حوزه کالا و ارزاق عمومی دانست و گفت: هرگونه تلاش برای اخلال در زنجیره تامین مایحتاج شهروندان، احتکار سازمانیافته و گرانفروشی که معیشت روزمره مردم شریف استان را به مخاطره اندازد بدون هیچگونه اغماضی با قاطعیت دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی بر ضرورت همافزایی حداکثری دو مجموعه در راستای حفظ حقوق عامه و تنظیم بازار تاکید کرد.
وی بر اهمیت نقش نهاد قضا در حمایت از اقدامات دستگاههای اجرایی و ضرورت همافزایی حداکثری در راستای حفظ حقوق عامه و تنظیم بازار در حوزه اقتصاد تاکید داشت.
وی بر لزوم نظارت و برخورد مؤثر با متخلفین در حوزه بازار تاکید داشت و آن را نیازمند همکاری تنگاتنگ و لحظهای با سازمان صمت دانست و اظهار داشت: نظارت مستمر، بازرسیهای پیشگیرانه و گزارش دهی سریع را ازجمله تکالیف اساسی سازمان صمت در این زمینه دانست و تاکید نمود که نتایج رصد میدانی آن سازمان، مبنای اقدامات قضایی بوده و دادستانی در این مسیر پشتیبان دستگاههای اجرایی خواهد بود تا ثبات و تنظیم بازار در سطح مرکز استان محقق گردد.
در پایان این دیدار مدیرکل صمت استان نیز ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی دادستانی بر آمادگی کامل خود برای اجرای دقیق و مستندسازی مصوبات کارگروه تنظیم بازار تاکید کرد.