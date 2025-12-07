پخش زنده
مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری تبریز گفت: قرارداد ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شده و تلاش میکنیم این اتوبوسها تا بهمنماه وارد ناوگان شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد حسینزاده در جریان برگزاری دویست و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در عمارت ساعت تبریز اظهار کرد: در سال گذشته دو قرارداد ۱۰۰ دستگاهی برای خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس منعقد شده است که تاکنون ۶۱ دستگاه تحویل داده شده و ۳۹ دستگاه دیگر نیز آماده تحویل است.
حسینزاده ادامه داد: ۱۰۰ دستگاه باقیمانده که بهصورت CBU تامین میشود، طبق هماهنگی با کارخانه خودروساز، در دو ماه پایانی سال به شهرداری تحویل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری تبریز یادآور شد: قرارداد ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی نیز به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان امضا شده و تلاش میکنیم این اتوبوسها تا بهمنماه وارد ناوگان شود.
حسینزاده اضافه کرد: قیمت هر دستگاه اتوبوس برقی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تبریز وارد فاز خرید ناوگان برقی شده است افزود: روند خرید و تحویل اتوبوسهای جدید این شهر در چند مسیر موازی ادامه دارد و بخش قابلتوجهی از قراردادهای منعقد شده وارد مرحله تحویل شده است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع تحویل اتوبوسهای باقیمانده بیان داشت: با ورود کامل این ناوگان، بخش قابل توجهی از کمبود اتوبوسها در تبریز جبران خواهد شد.
مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری تبریز تصریح کرد: افزایش اتوبوسهای فعال در خطوط و کاهش فشار بر مسیرهای پرتردد بخش اصلی برنامه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهر است.