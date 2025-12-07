به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سعید رسالی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در سمینار تخصصی طرح ملی سبا با گرامیداشت مقام زن و مادر نقش بانوان را در فرآیند مدیریت مصرف انرژی محوری و راهبردی دانست و گفت: صنعت برق کشور امروز با چالش ناترازی میان تولید و مصرف مواجه است و در برخی دوره‌ها، رشد مصرف از توان توسعه ظرفیت نیروگاهی فراتر می‌رود. این روند شبکه سراسری را در ساعات اوج بار با فشار مضاعف روبرو می‌سازد.

وی با بیان اینکه بخش خانگی یکی از سهم بران اصلی مصرف برق است به سیاست‌های وزارت نیرو در حوزه مدیریت تقاضا اشاره کرد و گفت:اگر بخواهیم منابع انرژی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم باید از ظرفیت بانوان در خانواده برای آموزش و فرهنگ سازی بهره ببریم، فرهنگ مصرف بهینه یک پروژه یک‌روزه نیست، بلکه یک فرآینداجتماعی مستمر است که بانوان می‌توانند در آن پیشگام باشند.