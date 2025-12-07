\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0648\u062f\u0631 \u0645\u06cc\u06a9\u0631\u0648\u0646\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0631\u0628\u0646\u0627\u062a \u0633\u062f\u06cc\u0645 \u0631\u0648\u0645\u0634\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n