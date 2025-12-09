به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مرتضی محمدزاده در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با اشاره به شهادت سه دانشجو در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ گفت:اوج استقلال جنبش دانشجویی در همان سال‌ها رقم خورد و تا امروز نماد استقامت و آگاهی دانشجوی ایرانی است.

معاون استاندار تصریح کرد: در حوزه سیاسی امروز تکلیف ما پاسداری از آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم به خصوص در دانشگاه‌ها است چرا که اندیشه ناب و توسعه از دل تضارب آرا در دانشگاه‌ها حاصل می‌شود.

وی با نقل قولی از شهید آیت الله بهشتی تاکید کرد: دانشجو موذن جامعه است؛ اگر خواب بماند، مردم نیز خواب می‌ماند و نمازش قضا می‌شود.

محمدزاده دانشگاه را قلب تپنده جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاهی که در آن صدایی نباشد، دانشگاه نیست. دانشجو نباید فقط مسیر کلاس تا خانه را طی کند. دانشگاه باید محل تضارب آرا، نقدها، اندیشه ورزی، گفتگو‌ها و بیان صریح واقعیت‌ها باشد.

وی افزود: در یک سال و نیم گذشته چند تشکل دانشجویی را احیا کردیم. با این حال هیچ گاه به دنبال این نبودیم که تشکل‌ها رنگ سیاسی بگیرند یا وابسته به دولت شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از مدیریت دانشگاه، بابت همکاری در فراهم کردن بستر گفتمان دانشجویی گفت: دانشگاه آزاد تبریز قطب مهم علمی در شمال غرب کشور است و باید کانون تولید فکر و گفتگو باشد

محمدزاده با اشاره به سفر‌های پرتعداد مسئولان بلند پایه کشور به تبریز گفت: تبریز به عنوان یک خاستگاه اندیشه، فکر و مکتب در ۱۲۰ سال گذشته حقی بر گردن کشور دارد. یکی از تعهدات ما از زمان آغاز دولت چهاردهم پاسخگویی، اقدام، برنامه ریزی و توسعه در قامت تبریز و آذربایجان بوده است.

وی ادامه داد: در ۱۴ ماه گذشته ۲۶ بار استاندار و مقامات تراز اول دولت در دانشگاه‌های استان حضور داشته‌اند؛ از این میان ۱۱ بار در دانشگاه تبریز بوده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی حضور رئیس جمهور در مراسم شب قدر دانشجویی دانشگاه تبریز را بالاترین سطح این حضور و حضور وزیر علوم در ۱۶ آذر امسال را آخرین حضور مقامات کشوری در دانشگاه‌های استان دانستند.

یکی از دستاورد‌های سفر مقامات و وزرا به استان، سیاست گذاری‌های منطقی و مبتنی بر شواهد و واقعیت‌های میدانی است

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در توضیح اهمیت این سفر‌ها گفت: یکی از دستاورد‌های سفر مقامات و وزرا به استان، سیاست گذاری‌های منطقی و مبتنی بر شواهد و واقعیت‌های میدانی است. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که بعضاً تصمیمات مهم بدون ارزیابی‌های واقعی اتخاذ شده و بعد‌ها متوجه اشتباهات جبران ناپذیر شده‌ایم.

محمدزاده ادامه داد: وقتی مسئولان در میدان حضور دارند، بودجه ریزی و برنامه ریزی سال بعد بر اساس داده‌های واقعی و نیاز واقعی استان‌ها انجام می‌شود.

وی به سفر اخیر کمیسیون بهداشت مجلس اشاره کرد و گفت: کمیسیون و مسئولین وزارت بهداشت و درمان به جای بازدید از دانشگاه علوم پزشکی، مستقیم به آخرین سطح مداخله سلامت که خانه بهداشت می‌باشد مراجعه کردند تا به صورت واقعی نتایج حاصل از سیاستگذاری‌ها و هزینه کرد اعتبارات را در سلامت مردم بسنجند.

محمدزاده گفت: در دولت چهاردهم از بالاترین تا پایین‌ترین سطح خود را موظف می‌دانیم که دانشگاه در اولویت قرار داده و جایگاه آن را تقویت کنیم. دانشگاه باید زنده بماند و نسبت به همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی واکنش آگاهانه نشان دهد.

وی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: دانشگاه را فقط به مناسبت‌ها محدود نکنید؛ فعالیت‌ها باید دائمی باشد و هر زمان خواستید برای گفتگو، نقد، پرسش و تضارب آرا آماده‌ایم.