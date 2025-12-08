پخش زنده
هوای کلانشهر اصفهان در ۱۳ منطقه و سه شهرمجاور بر مدار قرمز و کردآباد هم بر مدار بنفش آلودگی هواست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در اصفهان، امروز هوای این کلانشهر با میانگین ۱۶۵ AQI همچنان در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه در ایستگاه کردآباد با ۲۰۵ AQI در وضعیت بسیار ناسالم و به رنگ بنفش آلودگی هواست.
همچنین این شاخص در ایستگاههای ۲۵ آبان و دانشگاه صنعتی با ۱۶۰، احمدآباد با ۱۷۱، پارک زمزم و هزار جریب با ۱۶۱، پروین با ۱۶۲، رودکی ۱۶۳، رهنان ۱۶۸، کاوه ۱۶۷، زینبیه با ۱۵۹، سپاهان شهر با ۱۵۹، فیض ۱۶۵ و ولدان با ۱۷۵ AQI و شهرهای خمینی شهر با ۱۷۸، شاهین شهر با ۱۵۹ و قهجاورستان با ۱۹۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی هواست.
شاخص آلودگی هوا همچنین در ایستگاههای میرزاطاهر اصفهان با ۱۳۷ AQI و کاشان با ۱۴۴، علوم پزشکی کاشان با ۱۲۶ و زرین شهر با ۱۴۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی، اما این شاخص در ایستگاههای و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۸ ومبارکه با ۹۸ AQI در شرایط قابل قبول و به رنگ زرد است.
اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد فعالیت متناوب سامانه بارشی از شامگاه امروز تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۰ آذر به ویژه مناطق غرب و جنوب استان را در برمیگیرد.
برای این مناطق بارش باران، رعد و برق، توفان لحظهای موقت و در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف، مه آلودگی و نوسانات دمایی پیش بینی شده است.
فعالیت این سامانه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، تمام نقاط استان به ویژه اصفهان، فریدونشهر، سمیرم، خوانسار، چادگان، گلپایگان، دهاقان، شهرضا، نطنز، نائین، اردستان، ورزنه، زرینشهر، خمینیشهر و برخوار را در بر خواهد گرفت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.