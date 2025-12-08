

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور به میزبانی شهر نایروبی کنیا برگزار شد و در پایان تیم پسران کشورمان قهرمان شدند و دختران هم در رده چهارم قرار گرفتند.

برای تیم ایران ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیررضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ نشان طلا، محمد علیزاده، یک مدال نقره، متین رضایی، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم سه نشان برنز کسب کرده‌اند.