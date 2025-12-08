به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جهانی کمان‌گیری روی اسب با حضور نمایندگان ایران ۱۷ تا ۲۲ آذر در شنزن چین برگزار می‌شود.

تیم ملی هنر‌های رزمی سواره کشورمان متشکل از گرشا قورچیان و سلمان زارع برای حضور در این آوردگاه بین‌المللی عازم چین شد.

در این مسابقات که از معتبرترین رویداد‌های جهانی در حوزه ورزش‌های سنتی و مهارتی به شمار می‌رود، ملی‌پوشان ایران امیدوارند با اتکا به آمادگی فنی و تجربیات پیشین، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشته و جایگاه کشور را در این رشته مهیج و رو به گسترش ارتقا دهند.