پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز گفت: میوه شب یلدا با قیمت منصفانه در بازارچههای شهرداری شیراز عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز گفت: با افزایش تقاضای روزهای پایانی آذر، هماهنگی لازم برای تأمین بهموقع میوه، آجیل و اقلام پرمصرف، اعمال تخفیفهای مصوب، کنترل کیفیت محمولهها و نظارت مستمر بر قیمتها در بازارچههای شهر راز انجام شده تا خدمترسانی بدون اختلال و مطابق نرخنامه رسمی شهرداری ادامه یابد.
سجاد خلیلی با اشاره به اعمال تخفیفهای ویژه شب یلدا در برخی اقلام، از جمله انواع میوههای پرمصرف، هندوانه، انار، سیب و خشکبار منتخب، افزود: بر اساس نرخنامه رسمی شهرداری و با تأیید کارشناسان قیمتگذاری میشود و هرگونه تخلف قیمتی با حضور ناظران میدانی و سامانههای نظارتی سازمان پیگیری و برخورد خواهد شد.