رئیس هیات کبدی فارس اعلام کرد: کلاس‌های داوری درجه یک کبدی کشور برای نخستین‌بار در استان و جنوب کشور به میزبانی شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد شجاعی گفت: این دوره پنج‌روزه با حضور داورانی از استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و فارس برگزار شد.

وی افزود: مدرسی دوره را صفر محمد ساریخانی، نایب‌رئیس کمیته داوران کنفدراسیون آسیا، تورج موید رئیس ورزش و جوانان شیراز در بخش آمادگی جسمانی، حقوق ورزشی و روانشناسی و این‌جانب بر عهده داشتند.

بخش تئوری کلاس‌ها در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان شیراز و بخش عملی در مجموعه ورزشی شهدای والفجر برگزار شد.

آخرین دوره داوری درجه یک کشور سال ۱۴۰۰ در تهران برگزارشده بود

شجاعی گفت: از استان فارس نیز سه داور شامل عبدالکریم فیروزی، مریم فلاحتی و فاطمه رنجبر، که بیش از هشت سال از دریافت کارت درجه ۲ آنان می‌گذشت، با فراهم شدن شرایط میزبانی موفق به حضور در این دوره شدند.

شجاعی بیان کرد: در پایان دوره، تندیس یادبود شیخ اجل حافظ شیرازی به داوران و مدرسین اهدا شد.

کبدی، یا همان "زو"، یک بازی اصیل ایرانی با ریشه در ورزش‌های بومی و محلی است.

این رشته که ترکیبی از کشتی و راگبی به شمار می‌رود، به دلیل سادگی، هیجان بالا و نیاز به قدرت، مهارت و سرعت، طرفداران زیادی در کشور دارد.

در کبدی، بازیکن باید با مهارت، چابکی، استقامت و تمرکز بالا، در حمله و دفاع عملکرد درخشانی داشته باشد.

این رشته که به دو صورت سالنی و فضای باز برگزار می‌شود، بیش از ۱۰ سال است در استان فارس فعال است.