در نشست مدیران آبفای استان با اعضای مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری‌های شانگ‌های چین، راهکار‌های بازسازی شبکه فاضلاب شهر اصفهان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان در این نشست ابراز امیدوری کرد که این همکاری و استفاده از تجارب قبلی شرکت‌های چینی در زمینه بازسازی شبکه فاضلاب، منجر به انتقال فناوری روز دنیا برای بازسازی و توسعه شبکه فاضلاب شهر اصفهان شود.

ناصر اکبری به تاریخچه احداث شبکه فاضلاب در شهر اصفهان و قدمت ۶۴ ساله آن اشاره کرد و گفت: طول کل شبکه فاضلاب شهر اصفهان ۴۰۳۶ کیلومتر است که در حدود ۲۰۰ کیلومتر آن در سال‌های گذشته بازسازی شده است.

وی با برشمردن عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیست شناسی مخرب در شبکه‌های بتونی فاضلاب گفت: ۳۰۷ کیلومتر از شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شهر اصفهان در شرایط فرسودگی بحرانی و ۶۰ کیلومتر در حالت فوق بحرانی قرار دارد.

مدیر اجرایی مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری‌های شانگهای چین – نمایندگی ایران نیز با اشاره به این‌که امیدواریم بتوان برای بازسازی شبکه فاضلاب شهر اصفهان قدم‌های مثبتی برداشت، افزود: اجرا کننده این طرح «شرکت پنیائو» کشور چین است که از فناوری روز دنیا برای اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب استفاده می‌کند.

ژائو بینگ افزود: استفاده از این فناوری که به روش عبور بخار گرم از لوله‌های قابل انعطاف اجرا می‌شود باعث افزایش سرعت و ارتقاء فرآیند شبکه جمع‌آوری فاضلاب خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که بازسازی شبکه فاضلاب به این روش تاکنون در کشور‌های روسیه و ترکیه با موفقیت محقق شده است، تاکید کرد: حمل و نقل آسان و سرعت بسیار بالای اجرای آن از دیگر مزیت‌های استفاده از روش جدید بازسازی شبکه فاضلاب بر پایه فناوری‌های نوین است.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته میان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مرکز مبادلات اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری‌های شانگهای چین، قرار است موارد مختلفی همچون تولید کنتور‌های هوشمند، احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب در ۹ استان کشور انجام و عملیاتی شود.