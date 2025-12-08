پخش زنده
یک فنجان چای گرم یا بهترین دمنوش برای سرماخوردگی، معمولا همان چیزی است که در زمان سرماخوردگی به آن احتیاج داریم تا بتوانیم کمی با گلودرد مقابله کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بزرگسالان، بهطور متوسط دو تا یک سرماخوردگی را در سال تجربه خواهند کرد. این تعداد، حتی برای برخی افراد بیشتر نیز میشود و معمولا علائمی مانند عطسه، آبریزش و گرفتگی بینی، گلودرد، سرفه و ریزش اشک دارند. برای درمان سرماخوردگی مانند هر بیماریِ دیگری، باید به پزشک مراجعه کرد تا از تشدید آن جلوگیری کرد؛ اما در کنار مراجعه به پزشک و استفاده از داروهای شیمایی، میتوانید به نوشیدن چای یا سایر مایعات گرم نیز بهعنوان یک روش درمانی برای کاهش علائم سرماخوردگی، توجه کنید. این مایعات خصوصا بهترین و موثرترین دمنوشها، به هیدراته نگه داشتن بدن، رفع گرفتگی بینی و تسکین درد گلو کمک میکنند.
اما چرا دمنوشها تا این حد برای کاهش علائم سرماخوردگی موثر هستند؟
دمنوشهای گیاهی معمولا مملو از انواع مواد مفید برای سلامتی هستند. بهترین دمنوشها برای سرماخوردگی عبارتاند از دمنوش لیمو، دمنوش نعناع، دمنوش بابونه، دمنوش زنجبیل، دمنوش علف لیمو (سرده) و چای سبز.
بسته به نوع دمنوشی که برای کاهش التهابهای سرماخوردگی انتخاب میکنید، میتوانید فواید زیادی از جمله تقویت سیستم ایمنی بدن، جذب آنتی اکسیدانها، ویتامین C و خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی دریافت کنید. انواع دمنوشهای گیاهی مانند دمنوش برای سرفه حاوی خواص بسیاری هستند که به بدن در هنگام مبارزه با بیماری کمک میکنند؛ بنابراین مهم نیست که چه نوع دمنوشی را انتخاب میکنید، چرا که با انتخاب هر کدام از این دمنوشها، در کمترین زمان احساس بهتری خواهید داشت!
دمنوش لیمو
دمنوش لیمو یک منبع عالی برای ویتامین C است که در طول فصل سرماخوردگی و آنفولانزا بسیار مورد توجه قرار میگیرد و بسیاری برای کاهش علائم سرماخوردگی نیز، این دمنوش را مصرف میکنند. ویتامین C از سرماخوردگی جلوگیری نمیکند، اما مصرف آن میتواند طول مدت و شدت سرماخوردگی را کاهش دهد. برای اینکه بیشترین بهره را از فواید ویتامین سی ببرید، حتما این دمنوش را بهطور منظم مصرف کنید. توجه داشته باشید که، مصرف ویتامین C بعد از سرماخوردگی باعث از بین رفتن کاملِ علائم سرماخوردگی نمیشود.
برای جذب ویتامین C از لیمو، میتوانید لیمو را بهصورت دمنوش مصرف کنید یا حتی میتوانید آب لیموی تازه را به انواع دمنوشها و حتی چایِ روزانه خود اضافه کنید. لیمو، به خصوص با چای زنجبیل یا چای سبز بسیار عالی میشود.
دمنوش نعناع
فقط چند جرعه از دمنوش نعناع، میتواند حال شما را در زمان سرماخوردگی بهتر کند. منتول یا جوهر نعنای موجود در برگهای نعناع میتواند بهطور موقت التهاب و درد گلو را تسکین دهد و حتی از سرفههای مکرر جلوگیری کند (به همین دلیل است که نعناع در بسیاری از قطرههای ضدسرفه استفاده میشود). به علاوه، برخی دانشمندان اعلام کردهاند که، نعناع دارای خاصیت ضد میکروبی و ضد ویروسی است و این میتواند یک نقطه قوت برای این گیاه و برای کاهش علائم سرماخوردگی باشد. بنابراین، یک فنجان دمنوش نعناع را برای روزهای سرماخوردگی خود آماده کنید و بدانید که در صورت نداشتن فایده برای بدن شما، ضرری هم شما را تهدید نخواهد کرد!
دمنوش بابونه
سالها و قرنها است که مردم دنیا از بابونه برای بهبود خواب استفاده و دمنوش این گیاه را قبل از خواب مصرف میکنند. فلاونوئیدهای موجود در این گیاه، اثر آرامبخشی دارند؛ بنابراین و با توجه به اینکه خواب خوبِ شبانه یکی از مهمترین عوامل برای بهبود سرماخوردگی است، بابونه میتواند یک انتخاب عالی برای کاهش علائم سرماخوردگی باشد. علاوه بر این، برخی شواهد نشان میدهند که دمنوش بابونه دارای خاصیت ضدالتهابی نیز است.
دمنوش زنجبیل
زنجبیل سرشار از مواد مغذیِ بسیاری است که بیشتر آنها، اغلب برای کاهش علائم گوارشی مانند حالت تهوع مفید هستند. این مزایایی که زنجبیل دارد، طی سالها و در طول مطالعات بسیار ثابت شدهاند و در نهایت مشخص شده که مصرف زنجبیل حالت تهوع ناشی از مصرف داروها یا حتی برخی درمانهای پزشکی را کاهش میدهد.
علاوه بر این، از زنجبیل در چین و آفریقا برای کاهش علائم سرماخوردگی استفاده میشود. از زنجبیل به عنوان یک گیاه موثر و خلطآور نام برده میشود و معمولا برای از بین بردن گرفتگی بینی ناشی از سرماخوردگی و برونشیت استفاده میشود.
در حالی که تحقیقات زیادی در مورد اثربخشی زنجبیل در کاهش علائم سرماخوردگی وجود ندارد، اما در مطالعهای در سال ۲۰۲۰ نشان داده شد که زنجبیل به اندازه داروی لوراتادین برای درمان التهاب مخاط بینی آلرژیک موثر است. بهطور خاص میتوان به تاثیر زنجبیل در از بین بردن مشکلات مربوط به بینی در دوران سرماخوردگی اشاره کرد که شامل گرفتگی و آب ریزش میشود. بنابراین، اگر حالت تهوع یا گرفتگی و آبریزش بینی دارید، دمنوش زنجبیل میتواند به کاهش این علائم کمک کند.
دمنوش علف لیمو (سرده)
علف لیمو یک گیاه ار خانواده مرکبات است که فواید بسیاری برای سلامت بدن دارد. این فواید شامل خاصیت ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد میکروبی میشود و همچنین سرشار از آنتی اکسیدانها و ویتامین C است. بنابراین، میتوان به دمنوش علف لیمو نیز بهعنوان یکی از بهترین دمنوشها برای سرماخوردگی نگاه کرد.
چای سبز
چای سبز دارای فواید بسیاری برای سلامتی است که یکی از مهمترین آنها این است که به بدن شما در مبارزه با عفونت کمک میکند. چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان است و خواص ضد ویروسی دارد و حتی شواهدی وجود دارد که نشان میدهد، چای سبز میتواند به جلوگیری از آنفولانزا و سرماخوردگی کمک میکند. چای سبز حاوی اپیگالوکاتچین-۳-گالات (EGCG) است. این آنتی اکسیدان قوی، چای سبز را به یک انتخاب عالی برای فصل سرماخوردگی و آنفولانزا تبدیل کرده است.
چای با لیمو و عسل
با اینکه چای در دسته دمنوشها قرار نمیگیرد، اما چای با لیمو و عسل برای درمان التهابها و علائم سرماخوردگی و آنفولانزا بسیار موثر است. آب لیمو به تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب ویتامین C کمک میکند، در حالی که عسل یک تسکیندهنده برای التهاب گلو است. حتی اگر با مشکلات معده دستوپنجه نرم میکنید و نمیتوانید به درستی غذا بخورید، یک فنجان چای با عسل لیمو میتواند به آرامش معده و گرم کردن شما از درون کمک کند. لیمو و عسل را میتوانید به چای سیاه و یا هر نوع دمنوش دیگری اضافه کنید و از مزایای آنها برای سلامت خود بهرهمند شوید.