معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: روند ابتلا به آنفلوانزا در خراسان جنوبی نزولی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار صداو سیما گفت:با توجه به رصد دادههای استخراج شده از سامانههای حوزه بهداشت و درمان و بررسی اطلاعات پایگاههای دیده ور سرپایی و بستری آزمایشگاه آنفولانزا و بازدیدهای میدانی از مراکز خدمات جامع سلامت، درمانگاهها و بیمارستانهای استان، از سه روز قبل آمار مراجعان و مبتلایان به بیماریهای حاد تنفسی در استان کاهش یافته است و به نظر میرسد روند ابتلا و انتقال بیماری در استان کاهشی شده است.
شایسته با اشاره به اینکه زمان آغاز و پیک موج در استانهای واقع در اقلیمهای آب و هوایی مختلف متفاوت است افزود: ساب تایپ غالب آنفولانزا در خراسان جنوبی از نوع A هست و ساختار H3N2 در استان شایع است.
وی درخصوص شیوع کرونا در استان گفت: نسبت نمونههای تنفسی مثبت از نظر کووید ۱۹ همچنان در سطح پایین قرار دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت:علی رغم روند کاهشی ابتلا و بستری، کماکان از هم استانیها به خصوص مدیران حوزه آموزش و پرورش استان و شهرستانها در مدارس درخواست داریم ضمن آموزش و رعایت نکات بهداشتی تاکید کنند و استراحت در منزل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب شستشوی دستها با آب و صابون، پوشاندن دهان هنگام سرفه و عطسه ، استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت، پرهیز از روبوسی کردن و دست دادن، تهویه مناسب محیطهای بسته و تغذیه سالم به خصوص در گروههای پرخطر نظیر سالمندان و کودکان زیر ۵ سال توصیه میشود.